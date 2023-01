CES 2023 : BMW dévoile une voiture qui change de couleur... et exprime des émotions

La BMW i Vision Dee, en plus d'embarquer un assistant vocal intelligent, peut aussi exprimer des émotions, ses phares et le carénage pouvant reproduire différentes expressions faciales. "Cela veut dire qu'elle peut parler aux gens et, en même temps, exprimer visuellement des humeurs telles que la joie, l'étonnement ou l'approbation", peut-on lire dans le communiqué du constructeur. Lors de sa présentation, l'acteur de Terminator s'en est d'ailleurs amusé, en déclarant avoir été "un peu inquiet" à l'idée d'intégrer autant de technologies dans une voiture, "puisque dans la plupart de mes films, la machine était l'ennemi".