Cette vidéo virale prouve-t-elle la présence d'une "caméra espion" dans les iPhone ?

Un internaute affirme que des caméras espion se cacheraient dans les iPhone 15. La vidéo vue plus de 3 millions de fois montre l'un des objectifs filmer le propriétaire du téléphone sans son accord. Il s'agit d'une vidéo sortie de son contexte pour créer une fausse information.

Le mouchard serait resté secret pendant plusieurs mois. Avant d'être découvert ce samedi 24 février. Un internaute affirme que l'un des objectifs de l'iPhone 15 Pro, commercialisé depuis le mois de septembre, cacherait en réalité une "caméra espion". Vidéo à l'appui, il assure que l'entreprise Apple insère désormais dans ses nouveaux smartphones un logiciel "Mini eye", pour espionner ses clients. Nous avons vérifié l'authenticité de cette accusation, vue plus de trois millions de fois en quelques jours.

Un tour de magie 2.0

Un élément en particulier a attiré notre attention. Si la vidéo de l'internaute est devenue virale, il n'a pas l'air d'en être l'auteur. Sur son compte, il n'a aucun autre contenu sur les produits Apple et ne semble ni expert en technologie, ni particulièrement bricoleur. Il affiche par contre le profil d'un amateur de théories complotistes. À travers ses publications, il défend par exemple la théorie des "chemtrails", cette idée fallacieuse selon laquelle les traînées blanches créées par le passage des avions seraient composées d'agents chimiques délibérément répandus. Il remet également en cause l'existence de certaines séquences qui ont fait l'actualité, arguant qu'elles ont été réalisées sur "fond vert". De quoi douter de la crédibilité de ses contenus.

Cet internaute affirme, à tort, que des caméras espion se cacheraient dans les iPhone 15 - Capture d'écran

D'autant que sur l'image, l'objectif qui est retiré ne parait pas correspondre à ceux réellement installés dans les célèbres téléphones de l'entreprise américaine. Interrogé par TF1info, Apple n'a pas souhaité répondre à nos questions. Pour en avoir le cœur net, nous avons donc cherché à trouver d'autres vidéos dévoilant le design interne de l'iPhone 15. Parmi les plus crédibles, celles du compte iFixitYourself. Sur YouTube, cette communauté de professionnels de la réparation propose des tutoriels pour réparer les produits Apple. Dans une vidéo publiée le 25 septembre dernier, soit trois jours après la sortie du produit, ces professionnels ont décortiqué l'objet, et notamment les trois objectifs. Au cours de la séquence, l'auteur de la vidéo démonte précisément le tout nouveau téléobjectif incriminé dans la vidéo devenue virale, prouvant qu'il est bien plus incrusté et qu'il n'a pas la même forme une fois démonté.

Alors à quoi correspond la "caméra espion" montrée par l'internaute ? Une recherche d'image inversée nous a permis de retrouver l'origine de la vidéo. Initialement publiée sur TikTok et Instagram, on la retrouve dès le 9 novembre sur les comptes officiels des "French twins". Appelés Tony et Jordan, ces deux jumeaux ne sont ni complotistes, ni enquêteurs. Mais des magiciens 2.0. Ou plutôt des "digital illusionnistes", pour reprendre leur expression. Auprès des 298.000 personnes qui les suivent sur TikTok, ils proposent des tours de magie à l'ère du numérique et "font découvrir leur show qui mêle habilement illusionnisme digital et mentalisme" dans toute la France. On trouve par exemple sur leur compte la vidéo d'une carte bancaire matérielle qui "entre" dans un iPhone et se transforme en carte virtuelle, ou une autre dans laquelle le smartphone est utilisé comme une télécommande pour gérer à distance des ordinateurs Apple.

En résumé, si un internaute amateur de théorie complotiste affirme avoir trouvé la "caméra espion" des nouveaux iPhone, il s'est en réalité fait avoir par un tour de magie diffusé sur les réseaux sociaux.

