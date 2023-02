"Tous les droits humains sont gravement menacés" : l’alerte de l’ONU sur l’intelligence artificielle

"Je suis profondément troublé par le potentiel de nuisance des récentes avancées en matière d'intelligence artificielle", a-t-il déclaré, ajoutant que "la dignité humaine et tous les droits humains sont gravement menacés".

"Nous suivrons ce dossier de près, nous apporterons notre expertise spécifique et nous veillerons à ce que la dimension des droits humains reste centrale dans l'évolution de ce dossier", a-t-il assuré. Son alerte fait suite à l'appel de plusieurs dizaines de pays, dont les États-Unis et la Chine, à réguler le développement et l'utilisation d'intelligence artificielle dans le domaine militaire, évoquant les risques de "conséquences non souhaitées".

Le texte, signé par plus de 60 pays, évoque également des préoccupations relatives à "la question de l'implication humaine" ainsi que "le manque de clarté en ce qui concerne la responsabilité" et les "conséquences involontaires potentielles". Parallèlement, différents pays démocratiques tentent d'encadrer le secteur. L'Union européenne travaille à son "AI Act", censée encourager l'innovation et éviter les dérives. Il pourrait être finalisé fin 2023 ou début 2024, pour une application encore quelques années plus tard.