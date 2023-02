Les concurrents de ChatGPT débarquent : la guerre des chatbots ne fait que commencer

À la clé, pour tous ces géants du web, de potentiels revenus publicitaires accrus sur ce marché extrêmement lucratif et très convoité. La génération par une IA de textes ou d'images pourrait en effet révolutionner la recherche sur internet, avec des réponses en langage naturel et non plus une liste de documents. D’ici peu, "on n'aura plus besoin des moteurs", prédit ainsi Claude de Loupy, dirigeant de Syllabs, entreprise française spécialisée dans la génération automatique de texte, interrogé par l’AFP. "Mieux que trouver une source, l'IA pourra trouver une réponse détaillée. Comme l'illusion d'un être omniscient qui aurait tout lu", poursuit-il. Mais les IA conversationnelles comme ChatGPT "donnent aussi des mauvaises réponses, ce qui est gênant pour un moteur de recherche", rappelle toutefois le chercheur du CNRS Thierry Poibeau à l’AFP.

"Avec le risque que l'internaute s'en contente, malgré les possibles biais ou contrôle de cette unique réponse", reprend Claude de Loupy. "Mais c'est terrifiant, car cette réponse est contrôlable. Et ce sera contrôlé", avertit le patron de Syllabs. Et pour un site, "la seule manière d'arriver en tête sera des annonces payantes, qui seront donc encore plus nombreuses", analyse-t-il.

Également pionnier dans le domaine de l'IA, Meta, la maison mère de Facebook en a d'ailleurs subi les revers. Juste avant la sortie de ChatGPT, le 15 novembre, le groupe sortait Galactica, modèle de langage censé résumer des articles scientifiques. Sauf que ce dernier générait trop d'absurdités et pouvait écrire des commentaires racistes si on lui posait des questions en ce sens. Meta, pourtant parti le premier, a dû retirer sa démo trois jours plus tard.