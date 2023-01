ChatGPT : Sciences Po Paris interdit l’usage de cette intelligence artificielle à ses étudiants

"Cet outil, qui a recours à l’intelligence artificielle, interroge fortement les acteurs de l’éducation et de la recherche dans le monde entier sur le sujet de la fraude en général, et du plagiat en particulier", explique notamment Sergeï Guriev dans son courrier avant de se montrer plus ferme quant à l’utilisation très spécifique de ChatGPT, l’intelligence artificielle, créée par OpenAI, qui fait débat depuis le début d’année 2023 : "L’utilisation de ChatGPT à Sciences Po, ou de tout autre outil ayant recours à l’IA est, à l’exception d’un usage pédagogique encadré par une enseignante ou un enseignant, pour l’instant strictement interdite lors de la production de travaux écrits ou oraux".

En cas d’emploi avéré de l’IA par les étudiantes et étudiants, ces derniers risquent des "sanctions qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion de l’établissement, voire de l’enseignement supérieur", indique le courrier.