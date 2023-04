ChatGPT : un député porte plainte contre le robot conversationnel

Apparu en novembre, ChatGPT est depuis perçu comme une révolution technologique par les uns, ou comme un danger par les autres. Il a rapidement impressionné par sa capacité à tenir des échanges cohérents et à répondre à des questions complexes. Mais son concepteur l'admet lui-même : sur certains sujets, le robot apporte parfois de mauvaises informations. La nouvelle version du logiciel, ChatGPT4, lancée le 14 mars dernier, créerait de fausses informations "plus fréquemment et de manière plus convaincante que son prédécesseur", selon une étude de Newsguard, une start-up américaine luttant contre les fake news.