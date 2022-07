Chez les jeunes, biberonnés au numérique, l'attention ne dépasse-t-elle pas 9 secondes ?

Ni l'entreprise, ni ses ingénieurs, ne sont pourtant à l'origine de ces calculs. Le rapport cite en effet une source externe : Statistic brain, un institut de recherche qui cite lui-même des travaux plus anciens... Un journaliste de la BBC, qui a tenté d'éclaircir ce mystère, explique s'être heurté à des sources "d'une imprécision exaspérante". Lorsqu'il a contacté celles qui étaient répertoriées, à savoir "le Centre national d'information sur la biotechnologie de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis et l'Associated Press", il se trouve que "ni l'un ni l'autre ne trouve de dossier de recherche étayant les statistiques".

"J'ai parlé à diverses personnes qui consacrent leur vie professionnelle à l'étude de l'attention humaine et elles ne savent pas non plus d'où viennent les chiffres", ajoute-t-il. De ces multiples entretiens, auprès de spécialistes du cerveau humain ou des poissons, il ressort que "les poissons rouges n'ont pas de courte durée d'attention ou de mémoire", et que "rien ne prouve que la portée des attentions humaines diminue". Quant au chiffre de 8 secondes d'attention, aucun expert n'a été en mesure d'en trouver l'origine, et encore moins d'en confirmer la pertinence.