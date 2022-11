"Concours Airfrance Black Friday" sur WhatsApp : prenez garde, c'est une escroquerie !

Oui mais voilà, comme bien souvent, certains se font avoir, par inattention ou bien par naïveté. Première alerte, le message indique l’adresse airfrance.com. Or, le site officiel de la compagnie est en fait un ".fr". Quant au lien situé juste en dessous, et sur lequel on vous invite à cliquer, il s’agit en apparence d’un site sécurisé – avec le "s" à la fin de http - mais ce n’est pas le cas, bien au contraire.

En cliquant sur le lien (ce qu’il ne faut pas faire), une page web s’ouvre avec une photo d’un avion Air France survolant les nuages et le message suivant : "Salut, c’est le Black Friday cadeaux Air France : dépêchez-vous, la fenêtre d’opportunité se referme ! Répondez à notre quizz, trouvez le prix caché et gagnez jusqu’à deux billets aller-retour pour l’Europe." S'ensuit un questionnaire avec quatre questions. Pour valider votre participation, il vous sera demandé d’entrer vos informations personnelles et, bien évidemment, vos coordonnées bancaires.