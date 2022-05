Concours Lépine : un défibrillateur connecté, grand vainqueur de l'édition 2022

La santé, grande gagnante de la 121e édition du concours Lépine. Connue pour récompenser les meilleures inventions, cette compétition très attendue a décerné ce dimanche le prix du Président de la République, sous la forme d'un vase en porcelaine de Sèvres, à Frédéric Leybold pour son défibrillateur connecté, Géocoeur. Il s'est ainsi imposé parmi 358 inventions françaises exposées du 28 avril au 9 mai à Paris Expo Portes de Versailles.

Comment fonctionne ce boîtier 2.0 ? Il vise à intervenir plus vite que les services de secours lors d'un arrêt cardiaque. Le serveur localise les boîtiers connectés les plus proches, qui se mettent alors à clignoter pour attirer l'attention des passants. Grâce à un QR code, ils peuvent localiser la victime et lui apporter de l'aide le temps que les pompiers ou le Samu arrivent sur les lieux.

"Je suis très heureuse que le premier prix du concours lui soit décerné", a indiqué la directrice du concours, Barbara Dorey, qui salue une invention "très importante sur le plan humaniste". "C'est très représentatif de ce qu'est le concours Lépine", a-t-elle ajouté, vantant un "objet connecté pour le bien de tous", "la réponse au besoin ultime en cas de problème cardiaque".