Pannes d'Internet : 3 questions sur le "sabotage" du réseau de fibre optique

"Des coupures de câbles ont été confirmées en Île-de-France, impactant le réseau fixe et mobile", a tweeté le secrétaire d'État au numérique, Cédric O. Le site Zone ADSL a recensé plus de 9000 pannes sur l'internet fixe ces 24 dernières heures, perturbant majoritairement les clients de Free et dans une moindre mesure de SFR, qui fait état de "travaux en cours" afin de résoudre les interruptions de connexion signalées dans l'agglomération lyonnaise, ainsi qu'en Île-de-France. En revanche, leurs concurrents, Orange et Bouygues Telecom, ont révélé ne pas être concernés par ces dysfonctionnements.