Cryptomonnaies : la dégringolade du Bitcoin se poursuit

Une baisse qui s'explique notamment par la perspective d'une politique monétaire américaine stricte et d'une économie mondiale en berne. Deux données qui coupent l'appétit des marchés pour le risque et donc pour les cryptomonnaies, réputées très volatiles. Par ailleurs, avec une inflation de 8,6% sur un an, les Américains ont vécu une année historique avec la plus forte augmentation des prix sur un an depuis plus d’une quarantaine d’années.