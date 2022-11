Cybersécurité : des données volées au géant français Thales publiées sur le darkweb

Thales, qui assure travailler "étroitement avec le partenaire concerné" et mettre "à disposition les ressources et le support technique nécessaires pour minimiser tout impact potentiel sur les clients et les parties prenantes concernés", précise n'avoir "fait l'objet d'aucune demande authentique de rançon".

L'annonce de la divulgation de données volées a semblé alarmer les investisseurs : le cours de l'action Thales était en chute de 7,57%, à 113,55 euros, vendredi en fin d'après-midi à la Bourse de Paris, dans un marché orienté à la hausse.