Data centers : comment Marseille est devenue l'un des centres névralgiques d'Internet

Un succès lié à sa situation, son port et surtout des câbles sous-marins de fibres optiques qui arrivent à Marseille et relient par extension l'Europe au reste du monde. Depuis huit ans, 400 millions d'euros ont été investis sur le grand port maritime de Marseille. Une ancienne base de sous-marin par exemple, à l'abandon jusque-là, vient même d'être totalement transformée.

Mais la multiplication de projets de data center n'est pas sans susciter certaines réticences. 11 dossiers d'installation de data center ont été déposés. Le problème pour la municipalité, c'est que ces structures demandent des milliers de mètres carrés, sans forcément créer d'emplois directs. Surtout, les data center sont particulièrement gourmands en énergie. "La consommation totale du territoire de Marseille, c'est 600 mégawatts aujourd'hui. Là, un seul, s'il monte effectivement à 200 mégawatts, à lui seul, c'est un tiers de la consommation électrique de la ville", souligne Laurent Lhardit, adjoint PS à la mairie de la ville.

Les projets veulent être le plus près possible des câbles sous-marins. Ces entreprises en forte croissance se positionnent aussi sur la réhabilitation d'espace. C'est le cas par exemple d'un silo à sucre, sur le port autonome. Pour Sébastien Barles, adjoint écologiste à la mairie, il faut réguler l'installation des data center. Ce site pourrait selon lui accueillir une autre activité, comme une plateforme logistique décarbonée. "On est sur un système vertueux de transformation de la ville. C'est bien plus utile que d'avoir ici, des données qui sont stockées, et qui ne produisent rien en terme d'utilité, si ce n'est consommer de l'énergie et consommer de l'espace utile", indique l'élu EELV.