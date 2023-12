Démarchage téléphonique : quelle application choisir pour s’en débarrasser ?

Le démarchage téléphonique est rarement apprécié par les Français. Le cadre légal ne suffit pourtant pas à empêcher les appels publicitaires, voire malveillants. Diverses applications permettent en revanche de les identifier et de les bloquer.

La plupart des Français ont une opinion négative du démarchage téléphonique, jugé intempestif, intrusif ou même suspect. En 2022, un sondage Happydemics révélait que 81 % des personnes interrogées n’accordent aucune confiance à ces interlocuteurs. Il faut dire que la technique est aussi bien utilisée par des entreprises fiables que par des escrocs. De nouvelles règles ont été mises en place au printemps 2023 pour encadrer les horaires du télémarketing. Il existe aussi en France un registre, Bloctel, censé signifier que l’on refuse tout démarchage non sollicité. Mais dans les faits, son efficacité est limitée. Il est donc possible de se tourner vers des applications spécialisées.

Comment fonctionnent les applications ?

Plusieurs techniques permettent de limiter les appels indésirables et sont généralement proposées par ces applications. Elles intègrent tout d’abord un identifiant de l’appelant, même si celui-ci ne se trouve pas dans votre répertoire. Cela évite de décrocher en cas de numéro inconnu lorsque l’on craint de manquer un appel important. Il est aussi possible de bloquer les numéros identifiés comme spam, appels commerciaux ou arnaques. Pour cela, les applications se basent sur un système communautaire. Les membres sont invités à signaler les numéros des démarcheurs ou des escrocs, qui seront ainsi intégrés à une base de données. Enfin, ces systèmes permettent d’identifier les numéros surtaxés. Une arnaque commune est d’inciter un consommateur à rappeler en lui faisant miroiter un gain. Les applications vont automatiquement le prévenir que le numéro qu’il a composé implique un surcoût.

Quelles sont les applications ?

Sur certains smartphones, des systèmes sont mis en place par défaut ou aisément téléchargeables. C’est le cas de l’application Téléphone de Google, réservée aux appareils fonctionnant sous Android. Aux mesures classiques, elle ajoute un filtrage des contacts inconnus, les obligeant à indiquer leur identité et l’objet de leur appel.

Du côté des opérateurs, l’application Orange Téléphone intègre un annuaire inversé, un avertisseur de numéros surtaxés et l’identification des numéros suspects. Selon les notes de la communauté, vous verrez apparaître le pourcentage d’utilisateurs qui l’ont signalé comme un démarchage commercial ou comme une escroquerie.

On peut également citer l'application Truecaller, parmi les leaders en la matière. Bien d'autres applications existent : Call blocker, Call contrôl, Block Numbers... Pour faire votre choix, étudiez les différents services proposés selon votre utilisation. Préférez également une application revendiquant une grande communauté. Sa base de données de numéros suspects sera plus importante et pertinente.

Quid du démarchage sur téléphone fixe ?

Pour ceux qui disposent encore d’une ligne fixe, un investissement risque d’être nécessaire faute de pouvoir télécharger une application. Des opérateurs permettent de saisir manuellement les numéros à bloquer via leur box, mais cela peut être fastidieux. Orange propose un système "Stop pub", facturé deux euros par mois.

Il existe aussi des téléphones antispam aux fonctionnalités variées. La première est de détecter et de bloquer les appels venant d’une machine. Beaucoup de centres utilisent en effet des robots pour composer les numéros. Un humain n’intervient que si l’interlocuteur décroche. Ces téléphones permettent également de mettre sur liste noire un appelant simplement en appuyant sur une touche.