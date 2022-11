Désinformation : l'Arcom appelle TikTok à davantage de transparence

"De manière générale", l'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique "observe une amélioration de la quantité d'informations déclarées" et une "intensification" de sa coopération avec les plateformes. Mais "les efforts de transparence apparaissent toujours très insuffisants" tandis que TikTok, Yahoo et, "dans une moindre mesure, Google", se démarquent "particulièrement par l'absence d'informations tangibles" fournies au régulateur.

Si la loi française de 2018 montre aujourd'hui "ses limites", l'Arcom ne pouvant sanctionner les plateformes, la loi européenne sur les services numériques (DSA) "va changer la donne", souligne le régulateur dans son rapport. Ce règlement, que les plus grandes plateformes devront appliquer vers l'été 2023, autorise la Commission européenne à leur infliger des amendes allant jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial, voire une interdiction d'opérer dans l'UE en cas d'infractions graves répétées.