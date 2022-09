DOCUMENT TF1 - Au plus près des travaux de maintenance d'une centrale nucléaire

Ce phénomène de corrosion touche davantage les réacteurs récents que les anciens à cause d'une conception différente. EDF est en train de tous les contrôler et assure qu'aujourd'hui, tout cela va bien plus vite. En effet, une nouvelle méthode de contrôle a été mise en place. Désormais, au lieu de devoir découper les tuyaux, des ultrasons sont utilisés pour scanner à 360 degrés le métal et constater, ou non, la présence de ces microfissures. La réparation peut intervenir plus vite, et permettre de ne pas prolonger l'arrêt d'un réacteur.

EDF s'est d'ailleurs engagé à faire repartir un maximum de réacteurs avant la fin février, soit pour le passage de l'hiver 2022, annoncé comme tendu sur le plan de la sécurité énergétique. Stéphane Rivas, directeur de la centrale nucléaire de Chinon,

est "convaincu" que cette date sera "tenue". "On va redémarrer le réacteur le 20 novembre. On aura en fin d'année pour l'hiver, en pleine puissance", assure-t-il.

Une fois les soudures terminées, il faut compter un mois avant que le réacteur ne redémarre à sa puissance maximale, soit 900 mégawatts pour Chinon, ce qui représente la consommation de 400.000 foyers.