Elon Musk suspend le rachat de Twitter, l'action s'effondre à Wall Street

Il veut plus de clarté sur le sujet. Elon Musk a annoncé, ce vendredi 13 mai, qu'il mettait en pause le rachat de Twitter. "L'accord Twitter est temporairement suspendu dans l'attente des détails soutenant le calcul selon lequel les spams/faux comptes représentent en effet moins de 5% des utilisateurs", a tweeté le patron de Tesla et SpaceX, sans donner de plus amples explications.

Le milliardaire, qui a signé un accord de 44 milliards de dollars pour racheter le réseau social à l'oiseau bleu, a toujours affirmé que l'une de ses priorités serait de supprimer les "spam bots" de la plateforme.