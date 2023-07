Twitter change de nom et de logo : mais pourquoi un "X" ?

Twitter est donc en train de devenir X, et ce qu'on appelle actuellement un tweet devrait à terme se nommer un X, selon Musk lui-même. Mais pourquoi cette lettre ? Elle semble en fait accompagner ses projets depuis les tous premiers. "X.com" était le nom d'une des premières banques en ligne au monde, qu'il avait créée en 1999. L'année suivante, elle était rebaptisée Paypal, et allait devenir sous ce nom un des principaux moyens de paiement à travers le globe. Sa revente à e-Bay allait également faire rentrer le jeune homme d'affaires sud-africain dans le club des milliardaires, à seulement 30 ans.

On retrouve plus tard le X dans l'agence spatiale privée créée par Musk en 2002 : SpaceX. Mais aussi pour désigner un modèle électrique de sa compagnie automobile : la Tesla X, lancée en 2015, et qui reste le SUV électrique le plus puissant à ce jour, disposant de la meilleure autonomie. Et tout récemment, l'homme d'affaires a annoncé le lancement de la startup X.AI, spécialisée dans l'intelligence artificielle et avec laquelle il veut concurrencer Open.AI, le développeur de ChatGPT.