Elon Musk envisage de fonder sa propre université au Texas

L'homme d'affaires a déboursé 100 millions de dollars pour financer la création d'une nouvelle université à Austin, la capitale de l'État du Texas, aux États-Unis, où il vit désormais. Elon Musk critique depuis longtemps les méthodes "trop woke", selon lui, des universités américaines traditionnelles.

L'entrepreneur touche-à-tout, qui vit désormais au Texas, envisage de créer sa propre université, à Austin. Selon le média américain Bloomberg, Elon Musk, qui est aujourd’hui âgé de 52 ans, a adressé un chèque de 100 millions de dollars à sa dernière organisation caritative, connue sous le nom de The Foundation, afin de financer la création d'une école primaire et secondaire, ainsi qu'une université plus tard. Le média américain a pu consulter une demande d'exonération fiscale adressée à l'Internal Revenue Service (IRS), le service du fisc américain, qui donne quelques détails sur le futur projet de l'homme d'affaires.

Selon ce document financier, sa future école proposera un programme d'études traditionnel "ainsi qu'une expérience d'apprentissage pratique comprenant des simulations, des études de cas, des projets de fabrication/conception et des laboratoires" et emploiera des "professeurs expérimentés", indique Bloomberg, qui précise que la demande a été déposée en octobre 2022 et approuvée en mars 2023. L'établissement prévoit d'obtenir l'accréditation de l'organisme chargé de l'accréditation des établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes des États du Sud des États-Unis et, à terme, de "s'étendre" pour devenir une université "dédiée à l'éducation au plus haut niveau", est-il précisé.

Comme le rappelle le média américain, ce n'est pas la première fois que l'homme d'affaires investit une partie de son immense fortune dans le domaine de l’éducation. Il y a une dizaine d'années, l'entrepreneur avait créé une mini école sur le campus californien de SpaceX, qui était destinée aux enfants des employés de l'entreprise spatiale et à ses cinq enfants. En 2020, lorsqu'il a emménagé au Texas, Elon Musk avait fait transférer l'école. L'entrepreneur critique depuis longtemps les méthodes trop "woke", selon lui, des universités traditionnelles. D'où l'idée de fonder une université avec un système éducatif qui soit plus en phase avec ses préférences idéologiques.