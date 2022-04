Elon Musk proche d'un rachat de Twitter : ce qu'il veut changer sur la plateforme

Le milliardaire milite, en outre, pour davantage de transparence sur la manière dont fonctionne l’algorithme de Twitter pour mettre en avant tel ou tel contenu. S'il y a "des changements dans les tweets des gens, s'ils sont accentués ou désaccentués, cette action devrait être rendue apparente", estime le milliardaire, qui suggère de rendre public l'algorithme. De cette façon, soutient l'entrepreneur, il n'y aura plus "aucune sorte de manipulation en coulisses, que ce soit de manière algorithmique ou manuelle".

L'utilisateur, en plus des messages récents postés par les comptes auxquels il est abonné, voit également apparaître, de façon aléatoire, des messages "sélectionnés" par Twitter. Ce changement avait pour but d’aider les utilisateurs néophytes à trouver plus facilement du contenu susceptible de les intéresser, en mettant en avant les tweets les plus populaires. Un mode de fonctionnement qui a pour conséquences d'enfermer les internautes dans des bulles d'information, et aussi de favoriser la désinformation. "Le choix de l'algorithme à utiliser (ou non) devrait être ouvert à tous", a d’ailleurs approuvé Jack Dorsey, le cofondateur du réseau social, en citant le tweet d'Elon Musk.