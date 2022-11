Bluesky : 3 choses à savoir sur le nouveau réseau social du créateur de Twitter

Le projet avait été initié en 2019 alors que Jack Dorsey était encore le PDG de Twitter – il a quitté le réseau social en 2021 après six ans à sa tête. Avec Bluesky, l’entrepreneur entend révolutionner la manière dont nous utilisons les médias sociaux. Plus qu’un réseau social, ce projet vise à élaborer une norme commune permettant à différents services de communiquer entre eux. Ce qu’on appelle, en jargon technique, l’interopérabilité. Pour le dire plus simplement, c’est le même principe que pour l’envoi d’un courrier électronique. Pas besoin d’utiliser la même messagerie pour que l’email arrive jusqu’à son destinataire.