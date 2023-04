Elon Musk se lance dans l'IA et fonde une start-up nommée "X.AI"

À l'origine de Tesla et SpaceX, Elon Musk a plus récemment mis la main sur Twitter. L'exubérant milliardaire poursuit ses investissements, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies. Le registre des sociétés enregistrées dans le Nevada atteste en effet de la création, en mars, d'une nouvelle entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), baptisée X.AI et basée dans cet État américain.

Outre-Atlantique, la presse s'est fait l'écho de la nouvelle aventure entrepreneuriale d'Elon Musk. Le Financial Times explique notamment que la start-up est conçue pour rivaliser avec OpenAI, la firme californienne qui a conçu le programme d'IA générative ChatGPT. Le succès de cette dernière est à l'origine d'une vaste émulation et d'une course à cette technologie, perçue comme à fort potentiel.