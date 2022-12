Elon Musk soumet son avenir à la tête de Twitter à un vote des utilisateurs

Via l'outil de sondage disponible sur le réseau social, il a demandé s'il devait se retirer de la tête de Twitter. "Je me conformerai aux résultats de ce sondage", a-t-il promis, en ouvrant le vote à 00 h 20 ce lundi 19 décembre et en donnant 12 heures aux internautes pour participer. À quatre heures de la fin du sondage, le "oui" était en tête, recueillant 56,7% des votes, tandis que 13.789.656 d'utiliseateurs avaient voté.