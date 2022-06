En Chine, le réseau de satellites d'Elon Musk désigné comme une menace potentielle

Nous sommes encore loin de la guerre des étoiles, et pourtant, certains s’y préparent déjà. Dans un récent rapport du Beijing Institute of Tracking and Telecommunications Technology, un institut de recherche rattaché à l'armée chinoise, des chercheurs militaires s’inquiètent de la menace que pourrait représenter la constellation de satellites d’Elon Musk pour la sécurité nationale, en cas de conflit armé. Dans un long document, paru le mois dernier dans la revue Modern Defence Technology et traduit ici en anglais, les scientifiques recommandent la mise en place d’un programme de défense.

L’objectif : surveiller chacun des satellites et être en capacité, si besoin, de les neutraliser. "Une combinaison de méthodes matérielles et non matérielles de destruction devrait être adoptée pour faire perdre leurs fonctions à certains satellites de Starlink et détruire le système d'exploitation de la constellation", écrit, sans détours, l'équipe de chercheurs. Comme l'écrit le journal South China Morning Post, qui a relayé ce rapport, la Chine planche d'ores et déjà sur des technologies permettant de détruire des satellites, par le biais de brouilleurs ou l'utilisation d'un laser à très longue portée par exemple.