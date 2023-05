REGARDEZ - Des scans en 3D révèlent pour la première fois l'épave intégrale du Titanic

C'est une nouvelle facette du Titanic, jamais capturée jusqu'à présent. En cartographiant minutieusement les fonds marins, un scan numérique a permis de modéliser l'épave intégrale du paquebot ayant coulé en 1912 et reposant depuis à 3800 mètres de profondeur, dans l'océan Atlantique. Une visite unique du navire, réalisée en 3D et nécessitant plus de 200 heures de travail et 700.000 images prises sous tous les angles.