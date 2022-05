Comment des scientifiques ont-ils fait pousser des plantes dans du sol lunaire ?

La plante utilisée était l'arabidopsis thaliana, choisie parce qu'elle pousse facilement et, surtout, parce qu'elle a déjà été très étudiée : Le code génétique de celle que l'on connait également sous le nom d'"Arabette des dames", ainsi que la façon dont elle se comporte dans des environnements hostiles - jusque dans l'espace - sont connus. Des graines ont simultanément été plantées dans du sol de notre Terre à nous, et des échantillons imitant du sol lunaire et martien, afin de servir de comparaison. Résultat : au bout de deux jours, les graines des échantillons lunaires ont germé.

Et "toutes les plantes, qu'elles soient dans les échantillons de sol lunaire ou de contrôle, se ressemblaient jusqu'au sixième jour", a expliqué dans un communiqué Anna-Lisa Paul, auteure principale de l'étude. Mais par la suite, les plantes lunaires se sont révélées pousser moins vite et présenter des racines rabougries.

Au bout de 20 jours, les scientifiques les ont récoltées et ont étudié leur ADN. Ils ont constaté que les plantes lunaires avaient répondu de la même manière qu'à un environnement hostile, comme quand un sol présente trop de sel, ou des métaux lourds. À l'avenir, les scientifiques veulent chercher à comprendre par quels moyens cet environnement pourrait être rendu plus hospitalier. La Nasa se prépare à retourner sur la Lune dans le cadre du programme Artémis, avec pour but d'y établir une présence humaine durable.