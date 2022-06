La Nasa (aussi) veut chercher à expliquer les ovnis

La possibilité de visites extraterrestres sur Terre est décidément de plus en plus prise au sérieux aux États-Unis : la Nasa a annoncé jeudi le lancement à l'automne d'une enquête de plusieurs mois portant sur les phénomènes aériens non identifiés - plus communément appelés "ovnis".

Il n'existe aucune preuve que ces phénomènes aient une origine extraterrestre, a-t-elle souligné d'emblée. Mais le sujet est on ne peut plus important, car il concerne à la fois la sécurité nationale et celle du trafic aérien. Après le renseignement américain l'année dernière, c'est ainsi au tour de l'agence spatiale américaine de se pencher sur la question.