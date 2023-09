Ce futur géant européen de l'internet spatial veut faire de l'ombre au Starlink d'Elon Musk

Les services historiques de l'internet par satellite passent par des engins en orbite géostationnaire, à plus de 35.000 km d'altitude. Mais leur éloignement fait qu'ils ne peuvent pas atteindre les performances d'une connexion à très haut débit, notamment à cause du délai entre la commande et l'exécution de la requête. Les futurs satellites, comme ceux déjà mis en place par Starlink, évoluent en revanche en orbite basse, à 550 km d'altitude, et permettent des communications plus rapides.

Avoir accès à internet en pleine mer, dans les airs, dans le désert ou dans les zones de conflits, relève désormais du possible grâce à ces nouvelles constellations. Exemple le plus marquant : la demande du ministre ukrainien du Numérique à Elon Musk pour apporter une connexion à internet dans les zones frappées par les assauts de l'armée russe depuis l'invasion déclenchée fin février 2022.