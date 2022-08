À peine lancé, le chatbot de Meta devient antisémite et complotiste

Deux jours auront suffi. Le vendredi 5 août, l'entreprise Meta lançait aux États-Unis son chatbot le plus avancé jamais conçu. Baptisé BlenderBot 3, ce logiciel d'intelligence artificielle a vocation à "apprendre des conversations" avec les utilisateurs et "améliorer les compétences que les gens jugent les plus importantes". Mais voilà, alors qu'il devait "parler de recettes bonnes pour la santé" ou "trouver des équipements adaptés aux enfants dans la ville", l'outil semble préférer d'autres sujets de conversation. Depuis samedi, les témoignages des interactions avec le chat se multiplient. Et ils sont tous plus étonnants les uns que les autres.