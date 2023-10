Vers un abonnement payant pour Facebook et Instagram ? Le groupe Meta l'envisage en Europe

Un abonnement plus cher que Netflix pour continuer à "scroller". Les utilisateurs des applications Facebook et Instagram en Europe pourraient se voir proposer un abonnement payant pour utiliser leurs comptes sans publicité. D'après les informations révélées par le Wall Street Journal et confirmées par l'AFP ce mardi 3 octobre, le groupe Meta envisage de proposer des forfaits à dix euros par mois pour un compte Instagram ou Facebook sur un ordinateur, et 13 euros pour les applications. Chaque compte supplémentaire ajouterait environ six euros à la facture mensuelle.