Facebook et Instagram : des abonnements payants proposés dès novembre en Europe

Les usagers dans l'UE, ainsi que la Suisse et le reste de l'Espace économique européen (Islande, Norvège, Liechtenstein) "auront le choix de continuer à utiliser gratuitement" les deux plateformes avec des publicités personnalisées, "ou de s'abonner pour ne plus voir de publicités", a indiqué l'entreprise américaine. À partir du mois de novembre, l'abonnement proposé sera de 9,99 euros par mois pour l'ensemble de ses comptes Instagram et Facebook si l'on souscrit depuis le web, et de 12,99 euros si l'on souscrit via l'application mobile iOS ou Android - un écart de prix que Meta justifie par les frais imposés par Apple et Google. Chaque compte supplémentaire sera facturé entre 6 et 8 euros à partir du 1er mars 2024.

Les formules d'abonnement ne seront accessibles qu'aux usagers de plus de 18 ans. Pour les adolescents en deçà de cet âge, "nous continuons à explorer les moyens de (leur) offrir une expérience publicitaire utile et responsable compte tenu de l'évolution du paysage réglementaire", a précisé la firme américaine.