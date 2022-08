Facebook : les données de 419 millions d’utilisateurs absorbées et en libre accès

OUPS - Après avoir reconnu retranscrire les conversations de ses utilisateurs et écopé d’une lourde amende pour n’avoir pas su protéger les données personnelles de ses inscrits, Facebook est à nouveau pris en défaut. Les données d'environ un cinquième de ses utilisateurs auraient été collectées et stockées en ligne sur des serveurs non sécurisés. Jeudi, une nouvelle base était toujours active.