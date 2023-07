Plus de 60% de la population mondiale utilise les réseaux sociaux, chiffre qui continue de progresser

Installés depuis une vingtaine d'années seulement, les réseaux sociaux ont déjà conquis six personnes sur dix dans le monde. Près de cinq milliards de personnes (4,88 milliards) ont été actives sur ces plateformes au cours des 30 derniers jours, soit 60,6% de la population mondiale, selon la publication trimestrielle d'un rapport statistique sur l'état d'internet. Ce niveau, calculé par Kepios, un cabinet spécialiste des usages numériques, marque "un nouveau cap franchi" et a progressé de 3,7% en un an, précise ce rapport édité par l'agence We are social et l'entreprise Meltwater. Soit plus vite que l'augmentation de la population mondiale elle-même, qui est restée inférieure à 1% sur un an.

Le nombre d'utilisateurs de ces réseaux sociaux, les "socionautes", se rapproche ainsi de celui des internautes, qui représentent au moins 64,5% de la population mondiale (5,19 milliards). Le rapport note toutefois que ce chiffre de 4,88 milliards "ne représente pas nécessairement des individus uniques", notamment à cause d'un "certain nombre de doublons et de faux comptes, ainsi que des comptes représentant des entités 'non humaines' telles que des entreprises, des animaux de compagnie, des groupes de musique". Mais il note que les réseaux sociaux et applications de messagerie restent "les principales destinations" des internautes.