Faire payer les comptes Twitter certifiés ? Elon Musk tancé par Stephen King

Une rumeur confirmée par le principal intéressé. Mardi 1er novembre, le tout nouveau patron de Twitter Elon Musk a confirmé qu'il songeait à faire payer les propriétaires de comptes certifiés sur sa plateforme. Alors que la presse, notamment américaine, évoque un tarif mensuel de 19,99 dollars par mois, de nombreux utilisateurs de la plateforme se sont insurgés contre cette potentielle mesure.

C'est le cas par exemple de l'écrivain américain Stephen King (6,9 millions d'abonnés) qui a ouvertement critiqué l'idée d'Elon Musk. "20 dollars par mois pour conserver ma certification. Et puis quoi encore, ils devraient me payer plutôt. Si cela venait à être implanté, je m’en vais comme Enron (une référence à une fraude et une manipulation financière qui a secoué les États-Unis en 2001)". Plus tôt, l'actrice britannique Kathy Burke s'était aussi insurgée, dans des termes similaires, contre cette mesure.

Quelques heures plus tard, Elon Musk est sorti de son silence sur cette idée de certification payante. "Nous devons payer les factures d'une manière ou d'une autre ! Twitter ne peut pas compter entièrement sur les annonceurs. Que diriez-vous de 8 dollars ? J'expliquerai la justification [d'une telle mesure] sous une forme plus longue avant que cela ne soit mis en œuvre. C'est le seul moyen de vaincre les robots et les trolls", a-t-il assuré.