Foire d'Automne : les petites inventions qui vont changer votre quotidien

C’est un peu le carré VIP de la foire d’automne. On découvre dans le reportage de TF1 en tête d'article cet échiquier géant où vingt concurrents se font face, tous lauréats récents du prestigieux concours Lépine. Claude, par exemple, a remporté en 2017 ce prix qui récompense les inventions les plus géniales. Cet ancien professeur de technologie a imaginé, avec ses élèves, un dispositif permettant de régler son dérailleur de vélo sans même toucher la chaîne, ni se graisser les doigts. L'objet ne coûte que 10 euros, et se vend tellement bien que ses anciens étudiants sont même devenus actionnaires de la société.