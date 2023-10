Comment empêcher Google d'enregistrer vos conversations avec le chatbot Bard

Google permet d'éviter la sauvegarde des interactions avec son robot conversationnel. Pour cela, il suffit de se rendre sur la page "Mon activité". En décochant le bouton virtuel qui apparaît à l'écran, vos conversations futures ne seront plus soumises à un examen humain de manière automatique mais seulement si vous signalez une interaction spécifique à Google.

Il est également possible depuis cette page de supprimer l'historique, en cliquant sur "Supprimer" en bas de la page. En désactivant le suivi d'activité, vous ne pourrez plus utiliser les fonctionnalités associées aux applications Gmail, YouTube et Google Docs. Pour continuer de les utiliser, vous n'aurez pas d'autre choix que de supprimer les interactions passées manuellement via l'historique. Tout en sachant que les données resteront stockées sur des serveurs de Google pendant trois ans au maximum. L'entreprise indique avoir mis en place des outils pour rendre ces informations non identifiables.