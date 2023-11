Google va bientôt supprimer votre compte, si vous ne l'avez pas consulté depuis longtemps !

Google supprimera automatiquement tous les comptes inactifs depuis au moins deux ans, à partir du 1ᵉʳ décembre. Cela concerne aussi bien la messagerie Gmail que les contenus stockés dans les applications, comme Google Photos. TF1info vous dit comment procéder pour éviter que votre compte soit effacé.

L’heure du grand ménage approche à grands pas chez Google. Le géant américain a annoncé au printemps qu’il allait supprimer les comptes inactifs depuis au moins deux ans. Concrètement, à compter du 1ᵉʳ décembre prochain, leurs propriétaires ne pourront plus accéder à leur messagerie Gmail et perdront tous les contenus stockés dans les applications Google Docs et Google Photos, entre autres.

L'entreprise américaine précise que l'opération concernera uniquement les comptes personnels et n'aura aucune incidence

sur ceux appartenant à des institutions ou des entreprises. Idem pour ceux qui possèdent un compte avec des vidéos YouTube ou un abonnement à une application, Google One par exemple. Le géant américain justifie la mesure par la nécessité d'assurer la sécurité de ses services.

"Si un compte n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, il est plus probable qu'il soit compromis. En effet, les comptes oubliés ou non utilisés reposent souvent sur des mots de passe anciens ou réutilisés qui peuvent avoir été compromis, n'ont pas fait l'objet d'une authentification à deux facteurs et font l'objet de moins de contrôles de sécurité de la part de l'utilisateur", explique Google, dans un communiqué publié avant l'été.

Comment maintenir votre compte actif ?

Google a envoyé des notifications aux utilisateurs des comptes concernés sur leur adresse Gmail et sur l'adresse de récupération, s'il en existe une pour le compte. Afin d'éviter qu'il soit supprimé, il suffit de se connecter au compte et d'effectuer une action, lire ou envoyer un e-mail, regarder une vidéo YouTube ou, plus simple encore, effectuer une recherche. Dans le cas contraire, toutes vos informations tomberont aux oubliettes.