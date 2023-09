Google, un empire en sursis ? Début d'un procès historique aux États-Unis

Aujourd'hui l'une des entreprises les plus riches du monde, Google joue gros. Dans quelques mois, si Amit Mehta tranche en faveur des États-Unis, le groupe risque d'être forcé de se séparer de certaines activités pour l'obliger à changer ses méthodes. En Europe, il a déjà été condamné à des amendes de plus de 8,2 milliards d'euros pour diverses infractions au droit de la concurrence, bien que certaines de ces décisions fassent l'objet d'un appel. Aux États-Unis aussi, quel que soit le verdict du procès, "ce ne sera pas fini tant qu'il n'y aura pas eu d'appel", rappelle John Lopatka, professeur de droit à la Penn State's School of Law.