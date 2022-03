Cybersécurité : la France, l'Allemagne et l'Italie alertent sur l'usage de logiciels russes

Déjà dans le collimateur des États-Unis, l'entreprise russe de cybersécurité Kaspersky Lab, dont les logiciels équipent des millions d'ordinateurs à travers le monde, suscite de plus en plus la méfiance des autorités européennes. L’Office fédéral allemand de la sécurité des technologies de l'information (BSI) et l’Agence italienne pour la cybersécurité (ACN) ont tous deux mis en garde, ce mardi 15 mars, les utilisateurs de logiciels russes face au "risque technologique".

Pour la BSI, la société de cybersécurité russe pourrait être impliquée, de gré ou de force, dans d'éventuelles attaques informatiques, tandis que l’ACN invite à la plus grande prudence les utilisateurs italiens de logiciels russes, sans cependant citer Kaspersky. "À ce jour, il n'y a pas de preuve d'une baisse de la qualité des produits et services technologiques fournis" par ces entreprises, précise-t-elle.