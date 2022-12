Ukraine, Coupe du Monde, élections... Les mots que les Français ont le plus recherchés sur Google en 2022

La guerre en Ukraine, qui a éclaté en février dernier, a définitivement marqué cette année : "Ukraine" et "Russie" figurent respectivement en première et en troisième position des mots les plus régulièrement tapés dans la barre Google en 2022. Ils sont aussi premiers et deuxièmes du top consacré exclusivement aux demandes liées à l’actualité. Du côté du classement des personnalités publiques les plus recherchées, c’est Vladimir Poutine qui figure en tête. Le conflit au retentissement mondial était au cœur des interrogations des internautes : on retrouve aussi parmi les questions les plus posées "pourquoi la guerre en Ukraine ?" et "pourquoi la Russie attaque l’Ukraine", respectivement en deuxième et troisième positions.