Guerre en Ukraine : sur la liste noire de l'UE, le patron du "Google russe" démissionne

Le patron de Yandex, Tigran Khoudaverdian, a quitté ses fonctions à la tête du géant de l'internet russophone. "Nous avons été choqués et surpris d'apprendre que Tigran a été placé sous sanctions de l'UE, et nous sommes extrêmement désolés de le voir quitter ses fonctions", a déclaré John Boynton, le président du conseil d'administration du groupe. Pointé du doigt pour sa participation imposée à la censure du Kremlin, le DG du "Google russe" a été ajouté à la "liste noire" des personnalités sanctionnées par un gel de leurs avoirs et une interdiction de séjour en raison de leur soutien à la guerre de Moscou contre l'Ukraine.

Selon l'Union européenne, l'entreprise participe à l'effort de guerre du Kremlin et a une responsabilité dans la dissimulation d'informations sur le conflit auprès du public russophone. Sur la page "Actualité" de son portail, très utilisé en Russie (avec 45 % de parts de marché, juste derrière Google), Yandex filtre les articles qui parlent de "guerre", le régulateur des médias et d’Internet interdisant l'usage de ce terme pour parler de l’invasion, qui doit être qualifiée d’"opération militaire spéciale". Pour autant, il s'agit d'une sanction individuelle, l'entreprise technologique n'étant pas sanctionnée, précise l'UE.