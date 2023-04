Elon Musk travaille sur une intelligence artificielle qui "ne risque pas d'anéantir les humains"

"Je vais lancer quelque chose qui s'appelle Truth GPT ou une IA qui recherche la vérité maximale et qui essaie de comprendre la nature de l'univers", a-t-il. Selon lui, il s'agirait de la "meilleure voie" pour garantir la sécurité de l'humanité, car "une IA qui se soucie de comprendre l'univers ne risque pas d'anéantir les humains, parce que nous sommes une partie intéressante de l'univers."

Cette IA idéale agirait selon lui un peu comme les humains, qui aspirent "à protéger l'habitat" des chimpanzés, alors qu'ils auraient la capacité de "tous les chasser et les tuer". Différents médias spécialisés avaient déjà rapporté depuis quelques semaines qu'Elon Musk investissait dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il a notamment fondé en mars une nouvelle entreprise spécialisée dans ce domaine, baptisée X.AI et basée dans le Nevada.

Selon le Financial Times, cette nouvelle entité doit rivaliser avec OpenAI, la start-up californienne qui a conçu ChatGPT, une IA de dernière génération capable d'interagir avec les humains et de produire toutes sortes de textes sur demande. Le succès de cette interface depuis sa sortie, fin novembre, a lancé une véritable course à cette technologie à fort potentiel. En février, M. Musk avait déjà laissé transparaître ses intentions en twittant : "ce dont nous avons besoin, c'est TruthGPT."