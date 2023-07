Intelligence artificielle : Google teste un outil capable d'écrire des articles de presse

"Nous sommes dans une phase d'exploration des idées pour potentiellement fournir des outils d'IA qui aideront les journalistes à faire leur travail", a indiqué un porte-parole de Google, confirmant les informations sorties dans le New York Times. Précisant faire partie des médias impliqués, tout comme le Washington Post ou le Wall Street Journal, le quotidien américain révélait que cet outil semblait avoir la capacité de recueillir des informations, comme des détails sur l'actualité, pour générer ensuite un contenu journalistique. Mais pour le géant du numérique, là n'est pas l'objectif. Face aux révélations, Google affirme qu'il n'est pas question de remplacer l'ensemble d'une rédaction. Il précise que ses outils "ne sont pas conçus pour remplacer le rôle essentiel que jouent les journalistes en matière de récolte et de vérification de l'information, et de rédaction des articles", assurant par ailleurs qu'ils n'en ont pas les capacités.