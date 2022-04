Bientôt une nouvelle application d'identité numérique : à quoi va-t-elle servir ?

Stocker votre carte d'identité sur votre smartphone, c'est pour bientôt. Moins de 48 heures après la réélection d'Emmanuel Macron pour un second mandat, dimanche 24 avril, le gouvernement a décrété la création d'une nouvelle application d'identité numérique. Baptisé "Service de garantie de l'identité numérique" (SGIN), ce projet a été pensé sur les cendres d'Alicem, la première tentative du genre, lancée en 2019, qui devait se baser sur les passeports biométriques, avant d'être abandonnée en cours de route, la faute au sujet ô combien sensible de la reconnaissance faciale.

Le décret, publié mardi 26 avril, relayé par La Gazette des Communes et BFMTV, abroge définitivement Alicem. Pour remplacer ce système d'identité numérique, épinglé par la Cnil et les associations, le texte prévoit la conception d'une application mobile permettant d'accéder à des services publics et privés. Celle-ci s'appuiera sur les informations contenues dans la nouvelle carte d'identité biométrique (CNI), dont l'accès sera réservé aux seuls détenteurs de la nouvelle version. "La création du moyen d'identification électronique et son utilisation relèvent de l'unique volonté des usagers", clarifie le décret.