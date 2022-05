La Réunion : l'ensemble de l'île touché par une panne générale de téléphonie

Les numéros d'urgence (le 15 et le 112) sont restés en service mais le préfet a mis en place une série de numéros alternatifs : "En cas d’urgence et de difficulté à joindre le 17 (police ou gendarmerie) ou le 18 (secours) composer pour la police : 02 62 40 87 09, la Gendarmerie : 02 62 40 87 09 et les pompiers : 02 62 21 78 77", a déclaré la préfecture. "Toutefois face au risque de saturation, les autorités invitent les personnes à réitérer leur appel", a ajouté la préfecture.