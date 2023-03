Images générées par Midjourney : cinq conseils pour ne plus se faire avoir

1. Vérifier le contexte

Comme pour chaque publication qui apparaît sur les réseaux sociaux, le premier réflexe consiste à remonter jusqu'à la source. Une recherche d'image inversée via Google peut ainsi conduire jusqu'au lieu de la première publication, notamment sur le forum en ligne Reddit. C'est dans l'une de ces discussions que plus de 150.000 membres partagent quotidiennement leurs créations sur Midjourney. Sur les réseaux sociaux, la description ou les commentaires qui accompagnent le cliché s'avèrent également utiles. Les internautes ont tendance à préciser qu'ils ont utilisé l'outil Midjourney et le hashtag #IA (pour intelligence artificielle) accompagne souvent ces œuvres numériques. À titre d'exemple, le journaliste à l'origine des 50 photos de la fausse arrestation de Donald Trump avait expliqué sur Twitter qu'il s'amusait à "créer" ces photos.

2. Prêter attention à l'esthétique

Si aucun élément de contexte n'est indiqué, une première impression générale d'une image "trop belle pour être vraie" est un bon indicateur. Initialement développé à des fins artistiques, Midjourney réalise en effet des œuvres au grain peu réaliste car trop parfait. Cet aspect plastifié peut se retrouver sur les visages, les cheveux, mais aussi sur les vêtements, notamment quand ils sont de couleur unie, comme avec cette combinaison orange de Donald Trump. Au-delà d'une texture inhabituelle, c'est la perspective et les erreurs de proportion qui donnent une impression générale surréaliste. Idem pour les ombres, souvent très esthétiques sans pour autant être logiques.