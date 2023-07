Feux de forêt : comment l'intelligence artificielle aide à les détecter plus tôt

Le système ADELIE a été installé dans les Landes dès 2007, puis dans le Lot-et-Garonne, l'Hérault, ou plus récemment la Sarthe, et bientôt l'Aude. Des demandes commencent à affluer depuis d'autres pays, au fur et à mesure que la doctrine de réaction rapide se généralise, réchauffement climatique oblige. Ainsi, sept États américains ont dernièrement choisi de mettre en place des dispositifs analogues, en faisant le constat que les incendies étaient plus intenses, plus fréquents, et plus étendus dans le temps. Le porte-parole des pompiers de Californie, Robert Foxworthy, résume ainsi ce changement de philosophie : "Une caméra sera toujours là, alors qu'il n'est pas garanti qu'il y aura toujours une personne avec un téléphone au bon endroit".