Cybermenaces : 10 conseils à appliquer pour naviguer en toute sécurité

1. Faire des mises à jour régulièrement

La plateforme du gouvernement contre les cybercrimes conseille de mettre régulièrement à jour son appareil. Il est important d'appliquer les mises à jour automatiques du système d'exploitation et de tout logiciel fonctionnant sur l'ordinateur. En effet, "un appareil ou un logiciel qui n'est pas à jour est vulnérables et davantage susceptible de faire l'objet d'attaques informatiques", précise Cybermalveillance.gouv.fr.

Pour encore plus de sécurité, identifiez l'ensemble de vos appareils et logiciels utilisés, effectuez immédiatement toute mise à jour proposée et téléchargez les mises à jour uniquement depuis les sites officiels des éditeurs. Vous pouvez également activer l'option de téléchargement et d'installation automatique des mises à jour si elle existe ou encore anticiper vos périodes d'inactivité en planifiant vos mises à jour. Enfin, il convient de se méfier des fausses mises à jour que l'on vous propose sur Internet. Petite astuce : vérifiez toujours l'URL du site sur lequel vous vous trouvez.

2. Sauvegarder ses données régulièrement

Ce réflexe particulièrement important vous protège en cas de panne, de perte, de vol, de destruction de votre matériel ou... de piratage informatique. En effet, si un cybercriminel décide de hacker votre ordinateur et d'en bloquer le fonctionnement, détenir une sauvegarde sur un dispositif de stockage distant et maintenu hors ligne vous permettra au moins de ne pas perdre vos documents importants.