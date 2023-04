Marre des identifications intempestives sur Instagram ? Voici comment empêcher les faux comptes de vous taguer

Ouvrez l’application, allez sur la page de votre profil et appuyez sur les trois traits/points horizontaux (en haute à droite). Sélectionnez "Paramètres et confidentialité", puis descendez jusqu’à la rubrique "Tags et mentions".

Une fois dans le menu, l’option "Autoriser les tags par tout le monde" est activé par défaut. Choisissez par "Personnes que vous suivez ", pour n’être tagué que par les comptes auxquels vous êtes abonnés, ou "Personne", si vous ne souhaitez pas être mentionné dans une publication.