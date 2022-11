Instagram : méfiance face à cette nouvelle arnaque, qui vous propose de devenir ambassadeur de Shein

Le procédé est bien ficelé, au vu du succès de Shein sur Instagram (26,6 millions d'abonnés sur son compte international, près de 770.000 sur son profil français), et ce en dépit des polémiques dans laquelle elle est empêtrée, mais aussi de la politique de la marque, qui a mis au point un "programme d'affilié", qui propose de faire gagner des commissions en faisant sa promotion sur les réseaux sociaux, comme le rappelle Numerama.

Quant aux stories, elles permettent d'attirer l'attention des internautes, puisque la plateforme autorise n'importe quel compte à vous "taguer", à moins que vous ne désactiviez manuellement cette option. Les messages privés, eux, peuvent être relégués dans une messagerie à part s'ils sont jugés frauduleux par le réseau social. Pour éviter de se laisser prendre au piège et pour protéger de potentielles futures victimes, il est toujours possible de signaler les comptes à l'origine des stories, pour qu'ils soient rapidement supprimés. "Nous continuons à travailler au développement de nouvelles technologies et méthodes pour contrer ces contenus et leurs auteurs", a assuré Instagram auprès de Numerama.